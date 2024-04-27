Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Teknik Direktör İsmail Kartal'dan Kadro Değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, EMS Yapı Sivasspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve forvette Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek kulübesindeki isimler oldu.

Kaptan Edin Dzeko, ligde ilk kez yedek kaldı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.

Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Michy Batshuayi ikinci kez ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.

Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.

Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında ilk yarıda sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, devam eden sakatlığı sebebiyle takımını derbide yalnız bıraktı.

Oosterwolde'nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci de teknik ekibin kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kart sınırındaki 7 oyuncusuyla çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'nın yanı sıra kulübede olan Edin Dzeko, Cengiz Ünder ve Mert Müldür, derbide kart görmeleri durumunda TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Derbide tribünler doldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.

Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.