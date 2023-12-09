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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde kadroda değişiklik yaparak Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Sivasspor maçı ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi yedeğe çekerken, bu ismin yerine sakatlığını atlatan Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.

Kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren 62 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Syzmanski ve Dusan Tadic'i oynattı. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

Djiku formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, derbiyle uzun süre sonra formasına kavuştu.

Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 Avrupa ve 5 lig olmak üzere 7 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan tıpkı Djiku gibi uzun süreli sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer aldı.

Müsabakaya yedekte başlayan Mert Hakan Yandaş, 7'si lig, 3'ü Avrupa olmak üzere toplamda 10 maç kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 5 Ekim'de oynanan Spartak Trnava müsabakasında forma giymişti.

Serdar Aziz yetişmedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, takımla idmana çıkmaması sebebiyle teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Deneyimli teknik adam, sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Serdar Aziz'i derbide değerlendiremedi.

Kartal, bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent ve Umut Nayir'i 21 kişilik kadroda tercih etmedi.

1814 Fenerbahçeli takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alan 1814 sarı-lacivertli taraftar, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Fenerbahçe taraftarları, takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti.

Kaynak: AA / Spor

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