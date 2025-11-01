Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Galibiyet Peşinde

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde mağlup olmayan sarı-lacivertliler, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak zirve yarışında hata yapmamak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde mağlup olmazken, 10 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Kanarya, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yeni sistemini sonuca da yansıttığı son haftalarda ligdeki son 2 müsabakada hanesine 6 puan yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tedesco da, Türkiye'deki ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Son 5 derbiyi kazanamadı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon derbilerde başarısız sonuçlar alırken, ezeli rakiplerine karşı 5 maçtır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Galatasaray'a karşı 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a da ligde yaptığı 2 maçı da kaybetti. Kanarya, son derbi galibiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda sarı-kırmızılılara karşı yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligdeki 4 derbide kalesinde 5 gol görürken, 1 gol kaydetti.

7 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 7 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Avrupa'nın önemli takımlarında birçok kez büyük maçta görev alırken, Türkiye'de ilk kez bir derbide forma giyecek. Archie Brown, Dorgeles Nene ve süre alması halinde Jhon Duran da ilk derbi maçına çıkacak.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıkarken, sarı-lacivertli formayla ilk kez bu deneyimi yaşayacak.

Youssef En-Nesyri'den 6 gol

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Gaziantep deplasmanında 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. En-Nesyri, bu sezon tüm lig maçlarında süre alırken, 6 golle takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda, 2. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de ilk kez derbide gol atacak.

Dış saha karnesi

Süper Lig'de üst üste 2. kez deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 5 maç yaptı. 3'ünü Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kanarya, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında galibiyete uzanırken, Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun Spor ile ise yenişemedi. Kanarya, bu maçlarda rakip filelere 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Fenerbahçe ayrıca dış sahada 3 müsabakada da kalesini gole kapattı.

2 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu yarınki derbide sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

