Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak - Haberler

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, dev maç öncesi son antrenmanını taraftarlara açık yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır." denildi.

Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Haberler

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