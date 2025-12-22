Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda da hücumda eksikler var

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbide iki takımın forvetlerinin eksikliği dikkati çekiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi öncesinde takımlarının gol yollarındaki önemli kozları çeşitli nedenlerden dolayı formalarından uzak kalacak.

Bu sezonun geride kalan diliminde tüm kulvarlarda 54 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde, 29 golde, yarınki maçta forma giyemeyecek 4 hücum oyuncusunun imzası var.

Siyah-beyazlılar ise erken veda ettiği Avrupa kupaları ve zirvenin gerisine düştüğü Süper Lig'de toplam 40 kez rakip ağları havalandırırken, bu gollerin 11'ini kaydeden 3 isim, zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Fenerbahçe'nin kaydettiği gollerin yüzde 53,7'sine hücum oyuncuları Anderson Talisca (14), Youssef En Nesyri (8), Jhon Duran (4) ve Dorgeles Nene (3) adını yazdırdı. Beşiktaş'ın ise bu sezon ligde ve Avrupa'da rakip filelere gönderdiği gollerin yüzde 27,5'ine El Bilal Toure (4), Cengiz Ünder (4) ile Jota Silva (3) imza attı.

Fenerbahçe'nin gol ümitleri Asensio ve Kerem Aktürkoğlu

Sarı-lacivertlilerde derbide görev alacak oyuncular arasında bu sezon gol yükünü en fazla Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu çekti.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, bu sezon 18 maçta 8 kez rakip ağları havalandırdı. Asensio, ligde sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımının ikinci golünün altına imzasını atmıştı.

Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu ise 18 resmi maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Hücum oyuncuları dışında Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Milan Skriniar da 2'şer golle takımına katkı verdi.

Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken 4 oyuncu derbide olmayacak

Sarı-lacivertli takımın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasına imza atan 4 oyuncu, farklı sebeplerden dolayı derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Youssef En Nesyri ve Mali Milli Takımı'nda yer alan Dorgeles Nene'nin yanı sıra özel izinli Jhon Duran ile sakatlığı bulunan Anderson Talisca, Beşiktaş maçında formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon kaydettiği 54 golün 29'unu bu isimler atarken söz konusu oyuncuların katkısı yüzde 53,7 olarak ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Anderson Talisca 14, Youssef En Nesyri 8, Jhon Duran 4 ve Dorgeles Nene 3 gole adını yazdırdı.

Sarı-lacivertli orta sahadan 12 gol

Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayan futbolcular bu sezon 12 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio 8, Sebastian Szymanski 2, İsmail Yüksek ve kırmızı kart cezalısı Fred ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Marco Asensio, Beşiktaş karşısında da takımının en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta gollerin yüzde 27,5'ine atan isimler derbide yok

Siyah-beyazlı takımın hücum gücünü oluşturan 3 isim, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mali'nin formasını giymeye hazırlanan El Bilal Toure ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder, derbide görev yapamayacak.

Bu sezon El Bilal Toure ve Cengiz Ünder 4'er, Jota Silva ise 3 gol kaydetti.

Beşiktaş, bu sezon toplamda 40 kez rakip fileleri sarsarken 3 oyuncunun gol katkısı yüzde 27,5 olarak dikkati çekti.

Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.

Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.

Fiziksel olarak hazır olmadığı öğrenilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, son olarak ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

Beşiktaş'ın en önemli kozu Tammy Abraham

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe derbisinde gol yollarında en önemli kozu Tammy Abraham olacak.

İngiliz santrfor, bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde oynadığı toplam 23 maçta 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Abraham, hastanedeki müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İngiliz futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta derbide forma giymesi beklenen diğer oyuncular Vaclav Cerny 3, Milot Rashica ise 2 golle takımına katkı verdi.

Beşiktaş, savunma ve orta sahadan beklediği katkıyı alamadı

Siyah-beyazlılar, bu sezon gol yollarında savunma ve orta sahadan katkı almakta zorlandı.

Bu sezon Avrupa kupalarında 6, Süper Lig'de ise 17 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 40 gol bıraktı.

Söz konusu 23 maçta savunmadan Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'dan 1'er gollük katkı alan siyah-beyazlılar, orta sahadan ise Demir Ege Tıknaz ve Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek Wilfred Ndidi'den aynı sayıda destek gördü.

Beşiktaş'ta bu sezon daha çok "8 numara" olarak oynayan hücum oyuncusu Vaclav Cerny de 3 golün altına imza attı.