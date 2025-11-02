Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi için Yola Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, takımın uğurlanması sırasında coşkulu tezahüratlarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden çıkan sarı-lacivertli kafileyi taraftarları uğurladı.
Tesislerin önünde toplanan Fenerbahçe taraftarı, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor