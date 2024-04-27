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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için stada ulaştı

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde oynanacağı Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerden yola çıktı ve Ülker Stadyumu geldi. Stada ilk ulaşan Fenerbahçe kafilesi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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