Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
