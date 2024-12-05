Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL