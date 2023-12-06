Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan çalışma, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.