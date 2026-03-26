Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.