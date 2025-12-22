Haberler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele, yarın Chobani Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin 9 eksikle derbiye çıkacağı bekleniyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 9 eksik

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
