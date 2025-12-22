Fenerbahçe'de hedef kupaya 3 puanla başlamak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak son haftalardaki yükselen grafiğini sürdürmek ve kupaya 3 puanla başlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup kapatan sarı-lacivertlileri 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Avrupa ve ligde çıktığı son 3 karşılaşmada da galibiyet alan Kanarya, derbiyi de kazanarak grup aşamasına 3 puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe, C Grubu'nda Beşiktaş'ın yanı sıra Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Büyük maçlarda 7 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, bu maçlarda 7 puan topladı.

Fenerbahçe, kupada karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ligde 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik üstünlük sağlayarak galip gelmişti.

16 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 39 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda 12. sırada bulunuyor.

Son 3 maçta kale kapalı

Kanarya, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde son 3 maçta kalesine adeta duvar ördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u da 3-0'lık skorlarla geçti.

Fenerbahçe ayrıca Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Eksik futbolcular

Fenerbahçe derbiye birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunuyor. Kaleci Ederson ve Jhon Duran'a ailevi talepler doğrultusunda izin verilirken, Fred de geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca da tedavileri nedeniyle kadroda olmayacak.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor. - İSTANBUL