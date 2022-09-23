Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda dayanıklılık koşuları yapan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına açık yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title