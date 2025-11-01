Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş Deplasmanı için Taraftarlarını Bilgilendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için taraftarlarını bilgilendirerek, otobüs seferleri ve güvenlik tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Taraftarların 2 Kasım'da stadyuma ulaşımını sağlayacak otobüsler, saat 16.00'da hareket edecek.

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini tribünden izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanacak ve otobüsler saat 16.00'da hareket edecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gidecek taraftarlara bilgilendirme mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 11. haftasında, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Beşiktaş Park'a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır. Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü en geç saat 15.00'te toplanma noktası olarak belirlenen, Recep Peker Caddesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızı götürecek otobüsler saat 16.00'da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Stadyuma gidiş - geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. Başka bir taraftara ait kare kodun kullanılması veya aynı biletle birden fazla giriş yapılmaya çalışılması gibi durumlarda, bu eylemler tamamen kulübümüz dışında gerçekleşen ihlaller kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu tespitlerin yapılması halinde sorumluluk ilgili kişilerde olacaktır. Bu tür usulsüz giriş teşebbüsleri emniyet birimlerince 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılmasına neden olabilecektir.

Passo taraftar kartının kişiye henüz ulaşmaması ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu vb. sebeplerden dolayı müsabakaya tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarlarımız, tek geçişlik kartlarını sadece stadyumumuzda bulunan Passo gişelerinden temin edebileceklerdir. Bu kartları sadece bilet sahibi taraftarın kendisi, Passo kart başvurusu sırasında kullandığı kimlik ya da pasaportun ibrazı ile gişelerden alabilecektir. 2 Kasım 2025 Pazar günü, Maraton Tribünü Passo gişesi kapalı olacak olup, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak'ta bulunan Passo gişeleri hizmet verecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 milyon 215 metrekare ile İstanbul'a nefes olacak! İçerisinde yok yok
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.