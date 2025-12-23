Fenerbahçe, bu sezon derbide ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçından 2-1 mağlup ayrıldı ve ezeli rakiplerine karşı bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 3. derbisinde mağlubiyet aldı. - İSTANBUL