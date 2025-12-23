Haberler

Fenerbahçe, bu sezon derbide ilk kez kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu açılış maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. İlk yarısı 1-1 sona eren derbide Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu golle galip geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçından 2-1 mağlup ayrıldı ve ezeli rakiplerine karşı bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 3. derbisinde mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın