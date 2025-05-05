Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Kaybetti; Şampiyonluk Umutları Tükendi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Kaybetti; Şampiyonluk Umutları Tükendi
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren sarı-lacivertliler, evinde 10 puan kaybetti ve yönetime istifa tezahürü yapıldı.

FENERBAHÇE

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük yara alarak umutlarını tüketti.

- Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı

- Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

- Sarı-lacivertliler evinde 10 puan kaybetti

- Maç esnasında ve sonunda yönetime 'istifa' tezahüratları yapıldı

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek sezonu 3'üncü bitirmek adına iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY

- Fenerbahçe'nin 8 puan önünde son 4 haftaya giren Galatasaray, hafta sonunda Trabzon'dan puan ile dönerse ve Fenerbahçe yenilgi alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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BASKETBOL

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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