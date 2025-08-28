Fenerbahçe, Benfica'ya Yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden Elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Stat: Luz

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)

Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Schjelderup), Pavlidis (Dk. 76 Ivanovic)

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat (Dk. 46 İsmail Yüksek), Fred, Brown (Dk. 65 Duran), Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu ( Benfica )

Kırmızı kart: Dk. 82 Talisca ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 30 Amrabat, Dk. 87 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe ), Dk. 64 Bruno Lage (Teknik direktör), Dk. 70 Barreiro, Dk. 85 Antonio Silva ( Benfica )

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildi.

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
