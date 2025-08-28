Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Mağlup Olup UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Benfica'nın konuğu oldu. Işık Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldu. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Benfica oldu. 3'üncü dakikada Barreiro ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Portekiz ekibinin; 10'uncu dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt, 23'üncü dakikada Barreiro ile bulduğu gol ise faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Benfica, 35'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası solundan attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Benfica, 61'inci dakikada Antonio Silva'nın kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. 72'nci dakikada Fenerbahçe, En Nesyri ile etkili geldi. Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından içeri çevirdiği topa En Nesyri kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 82'nci dakikada Fenerbahçe'de Talisca, orta alanda rakibi Barrenechea'ya müdahalesi sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

SEMEDO DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nelson Semedo, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. 10'uncu dakikada Benfica'nın attığı golde sakatlanan Portekizli bek oyuna devam edemedi. Ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmazken, Semedo 17'nci dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.