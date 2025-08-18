Fenerbahçe, Benfica Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı maç için çalışmalarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda core hareketleri, ısınma ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman sahada devam etti. Pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği için antrenmanda organizasyonun resmi topunu kullandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
