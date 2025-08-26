Fenerbahçe, Benfica ile Zorlu Sınav İçin Hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Estadio da Luz'daki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, eğlenceli anlara sahne oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.
Eğlenceli anların yaşandığı antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor