Fenerbahçe, Benfica ile Zorlu Sınav İçin Hazır

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Estadio da Luz'daki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, eğlenceli anlara sahne oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

Eğlenceli anların yaşandığı antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
