Fenerbahçe, Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'ta Karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. İlk maç 20 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak, rövanş ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Portekiz temsilcisi Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasında turu geçen ekiple eşleşti.

İki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 2-0 alan Benfica, sahasındaki mücadeleyi de Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un golleriyle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.

