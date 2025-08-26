Fenerbahçe, Benfica ile Tarihi Maç İçin Hazırlanıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 14. kez rakip olacak.

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarına karşı çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica'ydı.

1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı 7-0 kaybederken sahasında ise 1-0 kazanmıştı.

Benfica deplasmanında galibiyeti yok

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçın 7'sinde Benfica'ya rakip olan Fenerbahçe, evindeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmandaki 3 mücadeleyi ise kaybetti.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki takım daha sonra 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşmış, Portekiz'deki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'dan da 1-1'lik skorla dönerek turu geçmişti.

Porto'ya karşı kazanamadı

Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz ekiplerinden Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga'yla rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.

1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda Vitoria Setubal'i ilk maçta evinde 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da 3-2 kazanarak turu geçmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Fenerbahçe, Porto'yla aynı grupta yer alırken, iki maçta da rakibine kaybetti.

Portekiz'deki maçı 3-1 kazanan Porto, İstanbul'dan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'yla eşleşti.

İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4-1 kaybederek organizasyondan elendi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü.