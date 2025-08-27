Fenerbahçe, Benfica ile Deplasmanda Karşılaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Benfica 'nın konuğu oldu. Işık Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Kocaelispor maçının 11'inde 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve John Duran'ın yerlerine Livakovic, Oosterwolde, Amrabat, Mert Müldür ve Szymanski'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Livakovic'e emanet eden Mourinho, savunma üçlüsünü; Mert Müldür, Skriniar ve Oosterwolde'den oluşturdu. Sağ kanat bekte Semedo, sol kanat bekte Brown'u 11'de oynatan Mourinho, orta alanda ise Fred ve Amrabat ikilisine şans tanıdı. 10 numarada Szymanski'yi görevlendiren Portekizli teknik adam, Talisca ve En Nesyri ile gol aradı.

Sarı-lacivertlilerin, Benfica karşılaşmasında 11'i şöyle:

"Livakovic - Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Talisca."

LIVAKOVIC BU SEZON İLK KEZ GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Benfica karşısında forma giydi. Bu sezon oynanan 5 maçta kaleyi İrfan Can korurken, Benfica karşısında Livakovic 11'de görev yaptı. Geçtiğimiz sezonun son 2 haftasında da görev yapmayan Hırvat eldiven, 7 maçlık ara sonrasında forma giydi.

BAŞKAN ALİ KOÇ, TAKIMI STADYUMA UĞURLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafilenin kaldığı otele gelerek takımı stadyuma uğurladı. Başkan Koç, oyunculara tek tek başarılar diledi.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu. Portekiz'de yaşayan taraftarların yanı sıra Avrupa ve başka ülkelerden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, şehir merkezinde toplandıktan sonra toplu şekilde Işık Stadyumu'na geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU RÖVANŞTA DA 11'DE

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de oynanan mücadeleye de ilk 11'de başladı. Kerem, İstanbul'da oynanan mücadelede de ilk 11'de görev yapmış ve 77 dakika sahada kalmıştı. Öte yandan karşılaşma öncesinde maç kadroları açıklanırken sıra Kerem Aktürkoğlu'na geldiğinde tribünlerden büyük destek görmesi dikkatlerden kaçmadı.