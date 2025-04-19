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Fenerbahçe, Bellona Kayserispor Maçına Hazır

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırlamak üzere hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilirken, futbolcular farklı disiplinlerde çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladığı kaydedildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

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Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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