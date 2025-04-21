Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile 3-3 Beraber Kalarak Zirve Yarışında Puan Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor karşısında son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte evindeki maçlarda 7 puan kaybeden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Bellona Kayserispor karşısında 90+4. dakikada yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon sahasında 7 puan kaybetti, zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

Ligde çıktığı 30 maçın 22'sini kazanan Fenerbahçe, 8 karşılaşmada ise puan kaybı yaşadı. 6 müsabakadan beraberlikle ayrılan Jose Mourinho'nun ekibi, 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Kadıköy'de çıktığı 15 karşılaşmanın 12'sini kazanan Fenerbahçe, 3 maçta ise 7 puan bıraktı. Altıncı haftada derbide Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray mücadelesinin ardından iç sahada üst üste 9 galibiyet alan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Reeder Samsunspor'la sahasında 0-0 berabere kaldı.

Dün oynanan maçta, Bellona Kayserispor karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sezon taraftarı önündeki maçlarda 7 puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü, evindeki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Derbi kazanamadı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı sezonda bitime 6 hafta kala liderin 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, derbi maçlarda aldığı skorlarla da taraftarlarını üzdü.

Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 15. haftada ise Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'a 25. haftada konuk olan Mourinho'nun ekibi, bu maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligdeki 3 derbiden 1 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da derbi yenilgisiyle elendi. Sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Son dakikalarda yaşanan kayıp 6 puan

Bellona Kayserispor karşısında 90+4. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 3 maçta karşılaşmaların sonunu getiremedi.

Ligin 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı.

Ligin ilk yarısında Samsunspor deplasmanından 2-2'lik skorla dönen Mourinho'nun ekibi, bu maçta da 88. dakikada gol yemişti.

Bu sezon berabere kaldığı 3 maçta golleri son bölümde yiyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 6 puan kaybetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.