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Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-64 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Güler, Yiğit Gönültaş

Fenerbahçe Beko : Motley 16, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 15, Tarık Biberoviç 11, Sestina 9, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 5, Mert Emre Ekşioğlu, Madar 14

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 6, Bleijenbergh 6, Pecarski 2, Lomazs 15, Oturu 9, Mason 19, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 5, Garıp Berke Atar 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 33-33

3. Periyot: 57-49

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-64 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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