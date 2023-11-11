Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-64 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Güler, Yiğit Gönültaş
Fenerbahçe Beko : Motley 16, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 15, Tarık Biberoviç 11, Sestina 9, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 5, Mert Emre Ekşioğlu, Madar 14
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 6, Bleijenbergh 6, Pecarski 2, Lomazs 15, Oturu 9, Mason 19, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 5, Garıp Berke Atar 2
1. Periyot: 18-17
Devre: 33-33
3. Periyot: 57-49
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-64 yendi.
Kaynak: AA / Spor