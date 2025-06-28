Fenerbahçe Beko, Yardımcı Antrenör Tomas Masiulis ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenör Tomas Masiulis ile yollarını ayırdı. Kulüp, Masiulis'e katkıları için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenör Tomas Masiulis ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Masiulis'e kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı takımımızda teknik ekibimizin en kıymetli isimlerinden biri haline gelen ve bu süreçte elde edilen başarıların en önemli parçalarından biri olan Tomas Masiulis, kariyerine farklı bir takımda ve rolde devam etme kararı almıştır. Tomas Masiulis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.