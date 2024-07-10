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Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV ile anlaştı

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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen Wade Baldwin IV ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp, oyuncunun kariyerine ve performans verilerine değinerek anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Fenerbahçe Beko, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da Turkish Airlines EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun kariyerine ve performans verileriyle ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Wade Baldwin IV'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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