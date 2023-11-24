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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'ya mağlup oldu

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Virtus Segafredo Bologna'ya deplasmanda 87-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste dördüncü maçını kaybetti ve toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia ( İspanya ), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna : Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

Fenerbahçe Beko : Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

1 periyot: 25-27

Devre: 46-44

3 periyot: 70-58

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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