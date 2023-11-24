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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Virtus Segafredo Bologna'ya deplasmanda 87-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste dördüncü maçını kaybetti ve toplamda beşinci yenilgisini aldı.