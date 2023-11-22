Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe Beko son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor