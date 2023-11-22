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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak

22 Kasım 2023 09:28 , Son Güncelleme: 09:30 Spor Haberleri Abone Ol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe Beko son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3. sırada bulunuyor.