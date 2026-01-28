Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde "Türk derbisi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, son şampiyon olarak formda bir performans sergileyen Anadolu Efes ile karşılaşacak. Mücadele, saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, son 15 maçından 13'ünü kazanırken, Anadolu Efes kötü gidişatı sona erdirmek istiyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyondaki son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes, çıkış arıyor

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

Avrupa Ligi'nde 26. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz