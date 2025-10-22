Haberler

Fenerbahçe Beko ve A. Efes, İsrail Takımları Hakkında Ortak Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ve A. Efes, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını İsrail'de oynamasına ilişkin olumsuz görüşlerini açıkladı. Euroleague tarafından yapılan toplantıda, bu konuda herhangi bir oylama yapılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko ve A. Efes, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını İsrail'de oynayacak olmasıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

İki kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague'de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Euroleague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantının ardından Euroleague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Euroleague CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. A. Efes Spor Kulübü ve Fenerbahçe Beko konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Euroleague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
