Haberler

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ile Zorlu Bir Maça Çıkacak

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Valencia Basket'in güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Takımın hücum verimliliğini düşürmek için dikkatli olmaları gerektiği belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak Fenerbahçe Beko'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti.

Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İspanyol ekibinin sezona inanılmaz tempoyla başladığını söyledi.

Valencia Basket'in tüm hücum kategorilerinde 1 numara olduğunu vurgulayan Jasikevicius, "Çok iyi basketbol oynuyorlar, çok net bir sistemleri var ve çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyorlar. Onları yavaşlatmaya çalışmamız, hücum verimliliklerini düşürmemiz gerekiyor ve bu maçta nelere dikkat edeceğimizi iyi anlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun deneyimli oyuncusu Wade Baldwin de İspanyol ekibinin yüksek skor potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, "İyi bir koç tarafından çalıştırılan ve derin kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Ciddi bir mücadele olacak. Elbette bu hafta bizim için çift maç haftası ve İspanya'da 2'de 2 yapmak istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
