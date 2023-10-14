Haberler

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e deplasmanda mağlup oldu

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Pabellon Fuente de San Luis

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Alman)

Valencia Basket: Reuvers 5, Jones 11, Toure 5, Robertson 6, Ojeleye 8, Claver 4, Puerto 1, Pradilla 2, Ferrando 2, Inglis 10, Jovic 5, Davies 18

Fenerbahçe Beko : Papagiannis 8, Hayes-Davis 11, Pierre, Dorsey 17, Madar 10, Motley 1, Wilbekin 14, Sertaç Şanlı 5, Guduric 6, Calathes, Sestina 2, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 22-9

Devre: 39-33

3. Periyot: 58-53

5 faulle çıkan: 39.56 Madar ( Fenerbahçe Beko )

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Fenerbahçe Beko Sırbistan Valencia Spor Haberler

title