Haberler

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-84 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Maçın devresine 60-43 önde giren sarı-lacivertliler, bu performansla dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4 galibiyet elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe: Devon Hall 8, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 14, Mikael Jantunen 6, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 12, Talen Horton Tucker 11, Scottie Wilbekin 9, Onuralp Bitim 12, Emre Ekşioğlu 3, Nicolo Melli 3, Khem Birch

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Kyle Alexander 11, Marko Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Jaleen Smith 11, Jordan Usher 8, Kyle Allman 21, Berkan Durmaz, Kris Bankston 9, Michael Jaden Devoe 3, Yavuz Gültekin 2

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.