Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-84 Yenerek Dört Galibiyete Ulaştı

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe Beko : Hall 8, Tarık Biberovic 14, Melih Mahmutoğlu 5, Jantunen 6, Bacot 9, James Metecan Birsen 12, Wilbekin 9, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu 3, Horton-Tucker 11, Onuralp Bitim 12, Birch

Türk Telekom : Smith 13, Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Usher 8, Alexander 13, Devoe 3, Allman 21, Berkan Durmaz, Yavuz Gültekin 2, Bankston 9

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-84 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.