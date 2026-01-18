Haberler

Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı mağlup etti

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Tofaş'ı 90-82 yenerek galibiyet sayısını 14'e çıkardı ve liderliğini korudu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO: Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 9, Onuralp Bitim 5, Birch 2, Melli 2, Tarık Biberovic

10, Jantunen 10, Metecan Birsen 11, Boston Jr. 9, Bacot 10, de Colo 4, Emre Ekşioğlu 3

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 8, Tolga Geçim 6, Perez 8, Besson 9, Furkan Korkmaz 9,

Floyd 14, Lewis 5, Kidd 7, Özgür Cengiz 5, Whaley

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 45- 38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-59

Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında evinde Tofaş'ı ağırlayan Fenerbahçe Beko, maçtan 90-82 galip ayrılarak galibiyet sayısını 14'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
