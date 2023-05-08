Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

2-2'lik eşitliğin olduğu ve yarınki maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı.

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti.

Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe, yarın serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Genel galibiyetlerde de 15-15 eşitlik var

Fenerbahçe ile Olympiakos, yarın Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önceki 30 mücadelenin 15'ini Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.

Obradovic ile gelen başarılar

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Sırp başantrenör Zeljko Obradovic döneminde atılım yaparak, 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ise ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı. Organizasyonda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

Avrupa Ligi şampiyonu olma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Fenerbahçe, Dörtlü Final'e beş kez arka arkaya katılım gerçekleştiren tek Türk basketbol takımı olma unvanına da sahip.