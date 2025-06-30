Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Wilbekin, geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle takımda yer alamamıştı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.