Fenerbahçe Beko, Samet Geyik ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik ile yolların ayrıldığını açıkladı. Geyik'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, yeni döneminde başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: " Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Samet Geyik ile yollarımız ayrılmıştır.Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Samet Geyik'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."Samet Geyik daha önce Bornova Belediyespor, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını da giymişti.