Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Yenildi

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e Yenildi
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8'inci haftasında Real Madrid'e 84-58 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun 5'inci yenilgisini aldı.

SALON: Movistar Arena

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Olegs Latisevs, Saso Petek

REAL MADRID: Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Campazzo 11, Abalde 9, Maledon 15, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Feliz, Kramer, Llull

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 2, Baldwin 14, Wilbekin 2, Bacot 10, Horton-Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Onuralp Bitim 5, Metecan Birsen, Jantunen

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 49-22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-35

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi Real Madrid'e 84-58 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Real Madrid 4'üncü galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 5'inci kez parkeden yenik ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
