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Fenerbahçe Beko, Raul Neto'yu kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma yapıldı. Neto, geçen sezon NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Raul Neto, geçen sezon NBA'in normal sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla 48 maçta 3,3 sayı, 1,6 asist ve 1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Cleveland Cavaliers Fenerbahçe Beko basketbol Spor Haberler

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