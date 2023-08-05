Fenerbahçe Beko, Raul Neto'yu kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma yapıldı. Neto, geçen sezon NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla mücadele etti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Raul Neto, geçen sezon NBA'in normal sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla 48 maçta 3,3 sayı, 1,6 asist ve 1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.