Fenerbahçe Beko, Raul Neto ile sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA'de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA'de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.Raul Neto, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5'inci isim oldu. Fenerbahçe daha önce Yam Madar, Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis'i transfer etmişti.