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Fenerbahçe Beko, Raul Neto ile sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe Beko, NBA'de forma giyen Raul Neto ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Neto, takımın yaz transfer dönemindeki 5. transferi oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA'de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA'de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.Raul Neto, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5'inci isim oldu. Fenerbahçe daha önce Yam Madar, Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis'i transfer etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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