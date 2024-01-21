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Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı farklı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti. İlk periyotta Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle başlayan maçta Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi ve farkı açarak galibiyete ulaştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko : Calathes 6, Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Yiğit Hamza Mestoğlu 4, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 8, Motley 12, Papagiannis 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Wilbekin 9

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 2, Thomas Akyazılı 3, Martin 5, Brown 7, Carey 18, McCollum 8, Furkan Haltalı 2, Hilliard 10, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-30

3. Periyot: 71-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti.

Müsabakanın ilk periyoduna Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, Vernon Carey'le birlikte Fenerbahçe Beko'ya karşı pota altında etkili oldu. Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis'in oyuna girmesi sonrası hareketlenen sarı-lacivertliler, aradaki farkın artmasına izin vermedi ve maçın ilk çeyreği Pınar Karşıyaka'nın 18-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Beko, 12. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu üçlükle karşılaşmada öne geçti: 21-18. Etkili oyununa devam eden sarı-lacivertliler, Scott Wilbekin'in üç sayılık basketiyle birlikte 15. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, aradaki farkı artırarak soyunma odasına 45-30 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, iki takım da özellikle pota altından sayılar buldu. Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'in 29. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla aradaki farkı 25'e kadar çıkardı: 71-46. Ev sahibi ekip, etkili olduğu üçüncü çeyreği 71-48 önde kapattı.

Son çeyreğe Şehmus Hazer'in smacıyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçın geri kalanında rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 38. dakikada aradaki farkı 31'e çıkardı: 89-58. Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 93-63 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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