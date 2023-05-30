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Fenerbahçe Beko, Pierre ve Birsen ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Pierre ve Birsen ile yeni sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko basketbol Spor Haberler

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