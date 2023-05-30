Fenerbahçe Beko, Pierre ve Birsen ile yeni sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, altyapımızdan yetişen değerli sporcumuz Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor