Fenerbahçe Beko, Pierre ve Birsen ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2020-21 sezonu başında katılan değerli oyuncumuz Dyshawn Pierre ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır."