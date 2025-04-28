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Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Play-Off Maçında Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Play-Off Maçında Karşılaşacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Paris Basketbol ile karşılaşacak. Maç yarın TSİ 21.30'da başlayacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi durumunda Dörtlü Final'e yükselebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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