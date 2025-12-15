Haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'u ağırlayacak

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son 6 maçını kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

