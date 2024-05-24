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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'a mağlup oldu

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Ilija Belosevi (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 9, Grant 13, Nunn 14, Lessort 17, Mitoglou 2, Kalaitzakis 5, Sloukas 4, Grigonis 6, Hernangomez 3, Antetokounmpo

Fenerbahçe Beko : Motley, Wilbekin 2, Hayes-Davis 14, Pierre, Calathes 5, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 3, Tarık Biberovic 4, Guduric 10, Dorsey 2, Sestina 10

1. Periyot: 22-13

Devre: 38-36

3. Periyot: 56-50

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler basit top kayıplarıyla ilk 4 dakikada sayı bulamazken, bu bölümde Panathinaikos durumu 12-0'a getirdi.

Molanın ardından Guduric oyuna dahil olurken Fenerbahçe Beko ilk sayısını, periyodun bitimine 4 dakika 47 saniye kala Hayes-Davis'le buldu: 12-2.

Çeyreğin kalan bölümünde rakip potada daha etkili olan sarı-lacivertliler, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi. Karşılaşmanın ilk periyodu Panathinaikos'un 22-13'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyotta savunmada daha dikkatli duran Fenerbahçe Beko, 7-2'lik seriyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-20.

Farkın inmesinin ardından 3 sayılık atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler, potasında gördüğü üst üste basketlerle yeniden 9 sayı geriye düştü: 29-20.

Moladan Papagiannis'in 3 sayılık basketiyle dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi: 34-29.

Son bölümde Hayes-Davis serbes atış ve 3 sayı çizgisi dışından bulduğu sayılarla farkı 2'ye düşüren isim oldu: 38-36.

Müsabakanın ikinci yarısı iki ekibin karşılıklı basketleriyle başladı: 48-45. Hem Panathinaikos hem de Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümde yaptıkları top kayıplarıyla dikkati çekti.

Tarık Biberovic'e çalınan fauller sonrasında Panathinaikos farkı 6 sayıya çıkarırken, Sestina ve Dorsey'in hızlı hücumlardan bulduğu 5 sayıyla Fenerbahçe Beko farkı 1'e indirdi: 51-50.

Lessort'un serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla fark 3 sayıya çıkarken, yeşil-beyazlı takım son bölümde Kalaitzakis'in 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreği Panathinaikos'un 4-0'lık serisiyle başladı: 60-50.

Karşılaşmanın son 4 dakikalık bölümüne 10 sayı farkla girildi: 65-55.

Kalan sürede Yunanistan ekibi farkı daha da açarak müsabakadan 73-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid-Olympiakos müsabakasının kaybedeniyle 26 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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