Fenerbahçe Beko-Olympiakos mücadelesi bu akşam TV+'da canlı yayınlanacak

EuroLeague'de kupanın en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile çeyrek final eşleşmesinin son maçında karşılaşıyor. Mücadele TV+ ve S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

Sporun her branşında kaliteli içerikleri izleyiciyle buluşturan Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, nefes kesen karşılaşmaları ekranlara getirmeye devam ediyor. EuroLeague'de kupanın en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe Beko, Final-Four için parkeye çıkıyor. Heyecan dolu Fenerbahçe Beko-Olympiakos mücadelesi bu akşam TV+'da.

Birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam eden TV+, Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan EuroLeague'deki nefes kesen karşılaşmaları ekranlara getiriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final eşleşmesinin son maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. 9 Mayıs Salı günü saat 21.30'da başlayacak mücadele, S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

MÜCADELEYİ KAZANAN ADINI DÖRTLÜ FİNALE YAZDIRACAK

Avrupa basketbolunun en önemli takımlarından biri olan ve normal sezonu lider tamamlayan Olympiakos ile EuroLeague Şampiyonu apoletiyle parkeye çıkacak sarı lacivertli ekip, Kaunas biletini almak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk maçına çıkacak.

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